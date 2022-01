Benitez: “Digne ha chiesto di andare via”, si avvicina l’Inter?

Le parole dell'ex tecnico nerazzurro sul partente Digne

Tra i nomi più quotati per il ruolo di vice-Perisic c'è Lucas Digne. Il francese, come sappiamo, è in uscita dall'Everton ma ora c'è la conferma dello stesso allenatore dei Toffees Rafa Benitez, che ha parlato così in conferenza stampa: "Abbiamo avuto interesse [in Digne] ma niente di concreto. Il club è davanti a qualsiasi giocatore, manager e dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. La valutazione è chiara".