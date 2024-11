Inzaghi: “Correa? Titolare anche con Lautaro disponibile”

A pochi minuti da Verona-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si affida ai microfoni di Dazn per analizzare i temi della gara valida per la 13a giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

PARTITA DOPO LA SOSTA – “Normale un po’ di timore, allenando l’Inter abbiamo mediamente 15-18 giocatori in nazionale. Non è semplice allenarsi e prepararsi nel modo giusto. Per la partita di oggi ho scelto più giocatori che sono rimasti ad Appiano durante la sosta, ma anche gli altri si sono allenati bene“.

ASLLANI O ZIELINSKI IN REGIA – “Ballottaggio non c’è mai stato, Asllani è il nostro giocatore in quel ruolo e in lui abbiamo tanta fiducia. Quando si è infortunato Calhanoglu ha avuto anche lui una brutta distorsione al ginocchio. Ora è rientrato, ha fatto due ottime partite con la nazionale e secondo me oggi farà un’ottima gara“.

CORREA TITOLARE – “Se l’è meritata, dal 13 luglio lavora molto bene. Sa che ha tanta concorrenza in attacco, ma indipendentemente dalla presenza di Lautaro avrebbe giocato. Credo si giocherà questa chance nel migliore dei modi“.