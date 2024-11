Le formazioni UFFICIALI di Verona-Inter: la scelta su Correa

Dopo la terza sosta per le nazionali, finalmente torna in campo l’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano il Verona di Paolo Zanetti nel primo anticipo della 13a giornata di Serie A e con una vittoria possono riportarsi momentaneamente in testa alla classifica.

Confermate le anticipazioni della vigilia, con diverse rotazioni operate dal tecnico piacentino: c’è Bisseck per Pavard, Carlos Augusto per Dimarco e a sorpresa Correa in attacco, preferito a Taremi e Arnautovic. In cabina di regia, Asllani sostituisce Calhanoglu, alle prese con problemi fisici e non convocato, al pari di Lautaro febbricitante e tornato a Milano.

Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Inter: