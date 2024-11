L’Inter PERDE Lautaro: “Ha già lasciato Verona”

Defezione importante dell’ultimo minuto per l’Inter in vista della sfida contro il Verona al Bentegodi. Si tratta di Lautaro Martinez che – secondo quanto riporta Sky Sport – è influenzato ed è già rientrato a Milano.

Il capitano argentino con tutta probabilità non avrebbe fatto parte della formazione titolare scelta da Simone Inzaghi, visto che in avanti dovrebbe giocare Joaquin Correa insieme a Marcus Thuram. I nerazzurri perdono però un’importante risorsa dalla panchina a partita in corso. Se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, Lautaro tornerà comunque a disposizione già per Inter-Lipsia di martedì sera.