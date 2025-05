Inzaghi: “Formazione anti-Psg? Ho ancora questo dubbio”

Come accaduto anche in altre occasioni alla vigilia di grandi match di Champions League, quello osservato questo pomeriggio all’Allianz Arena per le attività della vigilia della finalissima è sembrato un Simone Inzaghi estremamente concentrato, ma allo stesso tempo anche sereno e consapevole della forza dei propri ragazzi.

Prima di andare in conferenza stampa per presentare Psg-Inter, il tecnico si è fermato ai microfoni di Sky Sport: “Come sto? Bene, è una bellissima sensazione, giocare una finale è un sogno per qualsiasi allenatore. Giocheremo con tutte le nostre forze e la nostra voglia. Approccio diverso da Istanbul? La finale di due anni fa ci può aiutare soprattutto nella preparazione, non dev’essere un’ossessione. Finalmente abbiamo lavorato col gruppo al completo, poi in campo ogni episodio sarà determinante”.

ALLIANZA ARENA – “Aver giocato qua col Bayer ci ha dato grandissima forza anche in semifinale col Barcellona. E’ stato un cammino ricco di insidie, ma volevamo riprovarci e siamo arrivati fin qua con tantissima convinzione. Finale equilibrata? Sì, poi diciamo che le finali son tutte a sé, anche due anni fa non doveva esserci gara col City e invece avremmo meritato qualcosa in più. Perché possiamo vincere? Per il percorso che abbiamo fatto, per come l’abbiamo voluta”.

NUOVO TENTATIVO – “Seconda finale di Champions? Motivo di grande orgoglio. Abbiamo la fortuna di lavorare in una splendida società, con ragazzi che sono grandi uomini e che mi hanno dato tutto. Abbiamo vinto e perso, ma c’è questo forte attaccamento che mi fa stare bene. Se questo inciderà sul mio futuro? Senz’altro, ma abbiamo tantissima voglia di giocare questa partita ed è l’unico nostro pensiero”.

FORMAZIONE – “Ho ancora qualche dubbio, vediamo pomeriggio chi starà meglio. Se Pavard mi dimostrerà di stare bene, chiaramente giocherà. Se risultato può incidere sul mio futuro? Sto bene in questa società, ho tutto quello che voglio per stare bene e togliermi soddisfazioni”.