Il messaggio di Zhang all’Inter prima della finale

Nonostante l’amaro epilogo da presidente dell’Inter, Steven Zhang non ha smesso un giorno dal suo addio al club nerazzurro di supportare i suoi vecchi colori. L’ex presidente, infatti, ha sempre mostrato la sua vicinanza sui social, a riprova di uno splendido rapporto non solo con quelli che per anni sono stati i suoi calciatori, ma anche con l’intero popolo nerazzurro.

Nella finale di domani, va detto, c’è anche del merito a quanto fatto dall’ex numero uno dell’Inter negli anni trascorsi in Viale della Liberazione. Sebbene i noti problemi economici sofferti, Zhang si è reso protagonista per una gestione attenta del club, facendo affidamento sui migliori uomini in circolazione a partire da Beppe Marotta.

Alla vigilia della finale di Monaco contro il Psg, la seconda in tre anni guadagnata dall’Inter, questo è stato il messaggio social postato da Steven Zhang su Instagram: “Tutti Insieme ! per il nostro colore e per i nostri giocatori. Ci ho sempre creduto. Forza Ragazzi”.