Inzaghi vara la formula ANTI-NAPOLI: “Unica via possibile”

All’annuncio delle formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa, le scelte di Inzaghi avevano fatto alzare più di qualche sopracciglio tra gli opinionisti. Al centro della discussione l’ampio turnover scelto dal tecnico, ripagato però dal risultato del campo: vittoria per 4-0 e contributo importante anche da chi fin qui era stato più ai margini, come Arnautovic.

Questa è la via scelta da Inzaghi per questa stagione, in controtendenza con il passato. Ed è l’unica possibile, come scrive La Gazzetta dello Sport, che la definisce il “metodo anti-Napoli”. Difatti, Inzaghi è consapevole che per fronteggiare la squadra di Antonio Conte, privo di impegno europei, ed essere competitivo in Champions League avrà bisogno di tutta la rosa a disposizione.

Pertanto, le volontà sembra chiara: gestire le energie psico-fisiche di tutta la rosa, per preservare soprattutto i big in vista della primavera, quando la stagione dei nerazzurri entrerà nel vivo.