Inzaghi punta su Frattesi: ma lui e l’Inter “devono venirsi incontro”

Poco di più di 24 ore al ritorno in campo dell’Inter che, lasciatasi alle spalle la sosta nazionali inaugurerà un ciclo delicato di partite. La pausa, però, ha lanciato chiari segnali a Simone Inzaghi: su tutti lo stato di forma straripante di Davide Frattesi.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico non può certo ignorare le prestazioni del centrocampista azzurro ed è pronto a puntarci con un più insistenza nel corso di questa stagione, rispetto alla passata. A partire già dalla gara con il Monza, ma non solo.

La sua capacità innata di farsi trovare al posto giusto e di arrivare al gol con facilità non può certo essere ignorata. Al tempo stesso, come scrive la Rosea, il giocatore e l’Inter devono “venirsi un po’ incontro”.

Questo perché il centrocampo disegnato da Inzaghi nella scorsa stagione aveva caratteristiche diverse da quelle di Frattesi: c’era grande attenzione nella fase di palleggio, mentre l’ex Sassuolo eccelle soprattutto nell’inserimento. Le parti dovranno trovare una sintesi e, se ciò riuscirà al meglio a giovarne saranno l’Inter e lo stesso giocatore.