Monza-Inter, le ultimissime: “Zielinski titolare”

Penultimo allenamento per l’Inter ad Appiano Gentile prima della partita con il Monza, valida per la quarta giornata di Serie A. Secondo le ultime informazioni fornite da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe ricorrere a numerosi cambiamenti rispetto alla gara contro l’Atalanta, visti gli impegni imminenti con Manchester City e Milan.

Monza-Inter, ultime notizie e probabili formazioni

Come era nell’aria da giorni, si va verso la panchina per Lautaro Martinez, ma a sostituire il Toro non dovrebbe essere Marko Arnautovic, bensì Mehdi Taremi. L’iraniano affiancherebbe così Marcus Thuram, scatenato con 4 gol in 3 partite, nel tandem d’attacco nerazzurro.

Altra esclusione eccellente in difesa, dove può riposare Alessandro Bastoni che è reduce da 180 minuti con la maglia dell’Italia contro Francia e Israele. Al suo posto dovrebbe essere impiegato l’ex della partita, Carlos Augusto, il quale tornerebbe a disimpegnarsi come terzo di difesa. Al centro del reparto potrebbe agire Stefan de Vrij, favorito su Francesco Acerbi, ma il ballottaggio è aperto anche a destra, dove Benjamin Pavard si contende un posto con Yann Bisseck. Sulle fasce, invece, i titolari saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

Le novità più grandi – sempre secondo la rosea – riguardano però il centrocampo. In regia dovrebbe esserci Hakan Calhanoglu, ma potrebbero riposare entrambe le mezzali, quindi sia Nicolò Barella che Henrikh Mkhitaryan. La certezza è la titolarità di Davide Frattesi, ma molto probabilmente sarà anche il turno della prima da titolare per Piotr Zielinski.