Inzaghi: “Lukaku? Sposta gli equilibri. A San Siro con aria spavalda”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato a Sky Sport in vista del match contro l’Inter, valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A, in programma alle 20.45 a San Siro. Queste le sue parole e l’analisi della sfida: “Dobbiamo fare una grande partita di squadra, cercare di essere al 120% e sperare che loro in questa partita non siano tutti al 100%. Noi dobbiamo crederci, credo bisogna andare lì anche con l’aria spavalda di potercela giocare e sapere che si soffrirà. Sarà una grande soddisfazione, se loro ci rispetteranno. Lukaku? E’ uno di quei giocatori che spostano gli equilibri“.

“Conte? Con lui ho mantenuto un grande rapporto, è un grande allenatore. Mi dispiacerà non trovarlo in panchina domani per la sua squalifica. San Siro è qualcosa di speciale, qui ho costruito la mia carriera. Sono andato al Milan per giocare a San Siro, Ricordo il mio primo gol segnato in un derby con la maglia del Milan: perdevamo, poi abbiamo vinto 4-2. Con l’Inter è sempre stata una rivalità accesa ma leale“.

