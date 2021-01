Tiago Pinto ritorna a Roma: “Dzeko-Sanchez? Spiegherò tutto a fine mercato”

La trattativa di mercato tra Inter e Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez non è andata a buon fine e dopo i vari incontri a Milano per provare a sbloccarla, il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha fatto rientro nella capitale. Come riporta il Corriere dello Sport, Pinto è arrivato a Roma in treno alle 20.35 dopo aver provato il tutto per tutto per mandare in porto lo scambio, senza un nulla di fatto.

Diversi i giornalisti presenti alla stazione, ma Tiago Pinto non ha voluto rispondere alle domande che gli sono state poste. Il general manager ha deciso di rimandare tutto alla fine del mercato: “Su Dzeko dirò tutto alla fine del mercato”. Queste le sue parole prima di uscire dalla stazione. Adesso, dovrà cercare una soluzione con Fonseca per provare a riconciliare i rapporti tra i due, almeno fino a giugno.