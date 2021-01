TS – Bastoni rinnova fino al 2025. Ottimismo per il prolungamento di Lautaro Martinez

Anche se gli ultimi due giorni sono stati dedicati alla trattativa di mercato per lo scambio tra Dzeko e Sanchez, in casa Inter si è parlato anche di rinnovi. Come riporta Tuttosport, in primis il rinnovo di Alessandro Bastoni. Il difensore ha rinnovato fino al 2025 e manca solo l’annuncio ufficiale. Il suo agente, Tullio Tinti, e l’avvocatessa che cura i contratti dei suoi assistiti si sono presentati nella sede nerazzurra per mettere a punto gli ultimi dettagli del rinnovo del difensore. Prolungamento fino al 2025 con un ritocco dell’ingaggio a più di due milioni di euro.

Filtra, invece, ottimismo per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Ieri si è tenuto un incontro in sede tra gli agenti dell’argentino, Beto Yaqué e Rolando Zarate, e Piero Ausilio. Non è stato ancora messo nulla nero su bianco, ma il terzo incontro in otto giorno è stato proficuo. La volontà di entrambe le parti è di continuare insieme. Il prolungamento dovrebbe essere fino al 2024 con un ritocco sostanzioso dell’ingaggio, anche se non arriverà a percepire lo stesso ingaggio di Eriksen, Sanchez e Lukaku perché Lautaro non può beneficiare del decreto crescita. La clausola da 111 milioni di euro non dovrebbe essere cancellata.

