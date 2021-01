GdS – Inter-Lautaro, è fatta per il rinnovo: i dettagli dell’affare. Addio alla clausola da 110 milioni

Edin Dzeko, salvo clamorose sorprese last minute, non arriverà all’Inter in queste ultime ore di mercato. Toccherà dunque a Lautaro Martinez fare coppia con Lukaku e aiutare Conte a conquistare il tricolore.

Lo potrà fare con una motivazione in più. Come infatti riportato da La Gazzetta dello Sport, è tutto fatto per il rinnovo di contratto con l’Inter. Il Toro prolunga fino al 2024 per 4,5 milioni di euro a stagione.

I suoi agenti hanno anticipato il rientro in Italia di qualche giorno, hanno incontrato tre volte la dirigenza dell’Inter e le parti si sono rapidamente avvicinate fino a raggiungere un’intesa dopo la lunga telenovela della passata estate.

Troppi i 7,5 milioni chiesti nei mesi scorsi, una cifra fuori dalla portata dell’Inter in questo momento. L’accordo è stato trovato sui 4,5 circa, dentro a un contratto allungato fino al 2024. La bozza dell’accordo verrà formalizzata solo tra qualche tempo, in modo tale che il nuovo contratto impatti sui conti della prossima stagione, ma con una novità importante: salta la clausola da 111 milioni esercitabile fino al 10 luglio.

