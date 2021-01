Dzeko-Sanchez, salta lo scambio tra Inter e Roma: i motivi del no. E dalla capitale…

Edin Dzeko all’Inter, Alexis Sanchez alla Roma. Uno scambio di mercato che non s’ha da fare. La Gazzetta dello Sport fa il punto attorno alla trattativa saltata nella giornata di ieri, nonostante il blitz del g.m. giallorosso Tiago Pinto a Milano.

Uno scambio fallito quasi sul nascere, i due club da subito avevano già verificato l’impossibilità di chiudere l’affare. Troppo pesanti i 4 milioni di differenza di ingaggio al lordo tra Dzeko e Sanchez e poco semplici da colmare.

L’idea di inserire uno tra Pinamonti e Radu nell’affare, si è rivelata impraticabile perché avrebbe complicato i numeri di entrambi i club. In più l’ambiente giallorosso, non esattamente entusiasta dell’idea di scambio, avrebbe in qualche modo anche contribuito a frenare la trattativa.

