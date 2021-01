Lautaro e non solo, Marotta concede il bis e blinda anche Bastoni: tutto fatto per il rinnovo. I dettagli

Lautaro Martinez ma non solo, l’Inter è ad un passo anche dal blindare Alessandro Bastoni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra nei giorni ha definito il tutto con l’agente Tullio Tinti e l’accordo ormai è stato trovato.

Bastoni rinnoverà con l’Inter fino al 2025 per circa 2,5 milioni di euro più bonus, a salire. Si tratta di un riconoscimento importante per un giocatore giovane che, a suon di prestazioni e giocate da fuoriclasse, è diventato in poco tempo un titolare inamovibile dell’undici titolare di Conte.

Per l’Inter Bastoni rappresenta il presente e il futuro, il rinnovo è anche un chiaro messaggio alle big d’Europa che negli ultimi mesi hanno sondato il terreno sul mercato, stregati dalla qualità del classe 1999. Il Manchester City di Pep Guardiola su tutti.

