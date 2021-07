Dagli esterni a un nuovo attaccante: i colpi Tricolore richiesti da Inzaghi

Il tecnico nerazzurro ha fatto delle richieste esplicite di mercato per confermare lo Scudetto

Inzaghi ha scelto il difficile. Nell'anno in cui ci sono stati i ritorni in Italia di big come Sarri, Mourinho e Allegri, il tecnico piacentino ha accettato la sfida propostagli dall'Inter: riconfermare lo Scudetto nonostante una strategia di mercato di risparmio dettata dalla società. Fare i conti con il "fantasma" di uno come Conte sarà un ulteriore ostacolo per l'ex Lazio che, per questo, ha richiesto alla dirigenza tre colpi per il Tricolore. Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi è piaciuto ai tifosi anche per la sua ambizione e la sua voglia di vincere che non nasce dal nulla ma da uno studio approfondito del valore della rosa.