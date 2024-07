Inzaghi sogna un’Inter TOP: “Al lavoro dall’alba al tramonto”

La nuova stagione dell’Inter è iniziata solo da un paio di settimane e ancora molti titolari devono raggiungere il ritiro di Appiano Gentile. Tuttavia, Simone Inzaghi è già al lavoro con il massimo impegno per preparare al meglio la lunga e faticosa annata che attende i nerazzurri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico è completamente immerso nel suo lavoro, tanto da essere impegnato tutti i giorni dall’alba al tramonto, insieme al suo staff. Inzaghi voleva un’Inter in grado di essere competitiva al massimo su ogni fronte e la società lo avrebbe accontentato, fornendogli una rosa con alternative valide in ogni ruolo.

L’aver ottenuto l’organico sperato, come scrive sempre la Rosea, avrebbe caricato ulteriormente l’allenatore interista, che in questi giorni si aggirerebbe ad Appiano Gentile con ancora maggiore entusiasmo e voglia di fare.