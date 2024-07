Perez e Topalovic si giocano il futuro: test importante ad Appiano

Il ritiro precampionato dell’Inter è ancora in attesa del ritorno di molti big della rosa, che arriveranno a scaglioni nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, ad Appiano Gentile molti altri giocatori hanno l’occasione per mettersi in mostra con Inzaghi e magari far cambiare idea al tecnico.

Potrebbe essere il caso dei due nuovi acquisti Alex Perez e Luka Topalovic. Entrambi molto giovani, dovrebbero essere aggregati alla Primavera per il prosieguo della stagione. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, in queste settimane veranno valutati attentamente dal tecnico nerazzurro.

E domani avranno spazio contro la Pergolettese. Topalovic ha già giocato uno spezzone con il Lugano, mentre per Perez sarà la prima in assoluto con l’Inter. Una grande occasione per stupire Inzaghi e, chissà, riuscire magari a ritagliarsi un ruolo nella lunga e fitta stagione nerazzurra.