Inzaghi lo ha già recuperato: subito titolare con la Lazio

Una buona notizia per Simone Inzaghi al ritorno dalla trasferta di Champions League in Germania. Rientrato ad Appiano Gentile, infatti, il tecnico dell’Inter ha subito riabbracciato Denzel Dumfries, rimasto a Milano per una sindrome influenzale.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’olandese è totalmente recuperato ed ha svolto tutta la seduta di ieri. In vista del match di lunedì sera contro la Lazio all’Olimpico, Dumfries tornerà dunque in campo dal primo minuto.

L’assenza prolungata di Acerbi nel reparto arretrato costringerà infatti Inzaghi a presentarsi contro la sua ex squadra ancora una volta con gli uomini contati in difesa. Per questa ragione, l’allenatore dell’Inter vorrà preservare Darmian come alternativa da poter utilizzare in caso di necessità a gara in corso insieme al giovane Palacios.