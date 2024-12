Addio Inter, va in scadenza: “Trattativa concreta con il Barcellona”

Uno dei principali obiettivi dell’Inter sul mercato è destinato a sfumare. Nonostante l’esigenza di ringiovanire l’organico e in particolare il reparto arretrato, Jonathan Tah – incrociato ieri sera in campo dai nerazzurri nella sconfitta con il Bayer Leverkusen – è vicino ad un’altra contendente.

Il centrale tedesco, giunto al suo ultimo anno di contratto, lascerà il Leverkusen a costo zero al termine della stagione. Nessuna chance, invece, di poter anticipare il suo addio già al prossimo gennaio, nonostante le numerose richieste ricevute nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda l’Inter, che da mesi segue gli sviluppi contrattuali intorno al calciatore per il possibile colpo a zero, in questo momento risulta dietro altri due club: Barcellona e Bayern Monaco. A confermarlo quest’oggi è stato ai nostri microfoni Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland.

Queste le sue parole sul futuro di Tah: “Secondo le mie informazioni, non se ne andrà a gennaio. Vuole finire la stagione con il Leverkusen e poi trasferirsi come free agent. Il Barcellona ha attualmente ottime possibilità di ingaggiarlo. Deco lo ha già incontrato e ha avuto colloqui e trattative concrete. Anche il Bayern Monaco rimane in corsa per lui, poiché Max Eberl vuole rafforzare la difesa con un trasferimento gratuito. C’è anche interesse dall’Italia, tra cui l’Inter, in parte perché Tah e Benjamin Pavard condividono lo stesso agente: Pini Zahavi. Tuttavia, non credo che si unirà all’Inter”.