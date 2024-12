L’Inter soffia un titolare a Conte: contatti per il colpo gratis

Lo scontro scudetto di questa stagione tra l’Inter e il Napoli dell’ex Antonio Conte, è destinato ad accendersi anche fuori dal rettangolo di gioco. Da qualche settimana, infatti, si è registrato un forte interesse del club nerazzurro nei confronti di un titolarissimo della formazione partenopea in scadenza di contratto.

Stiamo parlando di Alex Meret, portiere che già da qualche anno viene accostato all’Inter e che potrebbe davvero dire addio al Napoli a costo zero al termine di questa stagione. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, abbiamo sentito in esclusiva su Passione Inter Florian Plettenberg, il giornalista che in Germania ha rilanciato l’interesse nerazzurro nei confronti del portiere.

Queste le parole rilasciate dall’esperto di mercato ai nostri microfoni su Meret: “Le mie fonti mi hanno detto che l’Inter e il Manchester United hanno già formulato delle richieste concrete su di lui. Tuttavia, la decisione finale del giocatore è ancora in sospeso. Non ci sono ancora trattative con nessuno dei due club. Finora, si tratta solo di interesse espresso”.