“Inter in POLE per David”: sfida TOTALE con 2 top club

Jonathan David rimane in cima ai pensieri dell’Inter per il prossimo mercato estivo. L’attaccante canadese, com’è risaputo, andrà in scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione e a partire da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi club per il trasferimento gratuito in estate.

Nonostante le pretese elevate per l’ingaggio del classe 2000, l‘Inter viene indicata tra le principali contendenti su David. A confermarlo è stato quest’oggi Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland nell’intervista ESCLUSIVA realizzata ai nostri microfoni: “L’Inter è sicuramente interessata a Jonathan David. Ci sono già state delle richieste e dei colloqui informali e di recente ci sono state voci secondo cui l’Inter sarebbe in pole position. Tuttavia, mi è stato detto che la corsa è ancora completamente aperta”.

Il noto giornalista tedesco ha citato due concorrenti in particolare dei nerazzurri nell’inseguimento a David: “Molti top club stanno inseguendo il canadese. Anche Barcellona e Bayern Monaco lo stanno tenendo d’occhio. Il Bayern è alla ricerca di un’opzione di riserva conveniente e di alta qualità dietro Harry Kane. Non mi aspetto che ingaggino Omar Marmoush o Victor Gyökeres, visto che devono risparmiare i loro fondi per Florian Wirtz, che costerà oltre 100 milioni di euro. Jonathan David potrebbe essere un’opzione molto interessante come attaccante free agent e Max Eberl conosce questo giocatore da molto tempo”.