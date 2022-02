Dzeko, Lautaro e Sanchez in avanti: Inzaghi potrebbe riproporre il tridente?

Un'opzione da non escludere in futuro

Sappiamo che i numeri dell'attacco nerazzurro non sorridono ultimamente. Con un Lautaro a secco dal 17 dicembre in campionato, un Sanchez che va a fiammate e un Dzeko non sempre preciso sotto porta, il settore offensivo è uno dei problemi di questo periodo difficile per l'Inter.

Sotto di due gol contro il Sassuolo , Inzaghi ha giocato la carta della disperazione inserendo Dzeko e di fatto passando a tre davanti: il bosniaco insieme a Lautaro come punte e Sanchez dietro di loro come rifinitore.

Si è trattata, appunto, della mossa della disperazione ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, non è un'opzione da escludere per futuro. Il tridente in attacco non ha portato a nessun gol, ma sicuramente ha dato una spinta offensiva ulteriore all'Inter.