Conte: “All’Inter volevo Kulusevski, Paratici lo prese per danneggiarmi: ci provò anche con Lukaku”

Il tecnico pugliese rivela: "Paratici si mosse per Lukaku per farmi un torto"

Insieme ora al Tottenham, ma prima avversari in Serie A, Antonio Conte e Fabio Paratici - a quanto detto dal tecnico pugliese - hanno avuto delle frizioni in passato. Quando Conte si trovava sulla panchina nerazzurra aveva fatto delle richieste in particolari alla dirigenza: "Volevo Kulusevski all'Inter, non mi sorprende ciò che sta facendo adesso - ha dichiarato l'ex Inter ai microfoni di Standard Sport - Paratici lo prese non solo per rinforzare la Juventus, ma anche per danneggiarmi".