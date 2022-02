Inter, i tifosi stanno con la squadra: striscioni ad Appiano

Il sostegno della Curva

I tifosi, specificatamente la frangia del tifo organizzato della Curva Nord, hanno già manifestato il proprio sostegno all' Inter con un comunicato per il delicato momento che la squadra sta attraversando. Questa mattina però hanno rincarato la dose, incitando la squadra con degli striscioni fuori da Appiano Gentile, in particolar modo Lautaro Martinez e Handanovic .

All'arrivo per l'allenamento mattutino, come riportato da La Gazzetta dello Sport , i giocatori questa mattina hanno trovato una gradevole sorpresa: tre striscioni sui cancelli del Suning Centre ad accoglierli.

Uno dei messaggi era rivolto in generale alla squadra "Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vincono le guerre. La Nord è con voi". Gli altri due invece erano per Lautaro Martinez, in astinenza da goal "Lautaro tieni duro, siamo con voi" ed uno per Handanovic, colpevole sul goal di Raspadori "Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te".