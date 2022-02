Inter, Gosens mette nel mirino la prima convocazione

Il tedesco ormai è pronto a dare il suo contributo

Il gran giorno potrebbe essere alle porte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , Robin Gosens , il grande acquisto dell' Inter nel mercato di gennaio, sta scaldando i motori ed è ormai pronto per tornare in campo. Il tedesco già da qualche giorno si allena con il gruppo e Inzaghi sta valutando se portarlo in panchina nella delicatissima trasferta di Genova.

Tuttavia, ovviamente, l'Inter non vuole rischiare ricadute e non sente la necessità di bruciare le tappe. Ecco perché con il Genoa sarà quasi impossibile vedere Gosens in campo: la convocazione sarà più che altro un premio per l'impegno profuso in queste settimane. Più probabile un suo impiego a gara in corso, con minutaggio limitato, nel Derby di andata di Coppa Italia, dove l'Inter cercherà "vendetta" contro il Milan. Sempre contro il Milan, dovrebbe rivedersi il pupillo di Inzaghi, Correa. Falcidiato dai problemi muscolari, l'argentino vuole essere protagonista in questa parte finale di stagione. I suoi strappi e le sue giocate, servono come il pane a questa Inter affaticata ed in panne. Chissà che non possa rivelarsi l'uomo decisivo nella volata Scudetto.