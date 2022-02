Lautaro a secco, ecco la cura di Inzaghi per ritrovare il suo bomber

Il piano del tecnico

La crisi di Lautaro Martinez è ormai sotto gli occhi di tutti. Il Toro non riesce a sbloccarsi e anche le cose più semplici sembrano impossibili per lui al momento. Certo, tutti gli attaccanti lungo la stagione e la carriera vivono momenti no come il suo, ma ora il suo digiuno inizia a farsi troppo lungo e pesante. In campionato non segna da 7 partite, dalla scorpacciata con la Salernitana, e in generale addirittura da 11, dal rigore in Supercoppa contro la Juventus. Secondo Corriere dello Sport però, Simone Inzaghi, che è stato attaccante, sa come ritrovare il migliore Lautaro per il rush finale.