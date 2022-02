Mercato – L’Inter pensa alla difesa: spuntano due nomi nuovi per rinforzarla

I nerazzurri cercano colpi low cost

Il recente momento no della difesa dell'Inter, dettato dalla stanchezza e dai ricambi non all'altezza dei titolari in panchina, stanno spingendo la società a muoversi con prepotenza per puntellare anche la retroguardia, il reparto che sembrava più al sicuro. Con il discorso a parte legato a Bremer, possibile sostituto di De Vrij in caso di addio dell'olandese, sono due secondo La Gazzetta dello Sport i nomi nella testa di Marotta ed Ausilio per puntellare la difesa.