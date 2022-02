Quando si parla di scommesse sull’arbitraggio si fa riferimento ad una particolare tipologia di scommessa la quale frutta i differenziali appartenenti a quote che appartengono allo stesso mercato e provengono da due o più bookmaker diversi....

Martina Napolano

Quando si parla di scommesse sull'arbitraggio si fa riferimento ad una particolare tipologia di scommessa la quale frutta i differenziali appartenenti a quote che appartengono allo stesso mercato e provengono da due o più bookmaker diversi. E’ una tipologia di scommessa che se correttamente impegnata, è in grado di garantire al giocatore un profitto che può essere minimo o più grande, sempre a seconda della cifra puntata.

Cerchiamo, però di capire meglio di cosa stiamo parlando.

Scommesse sull’arbitraggio: cosa sono e come funzionano

Le scommesse sull’arbitraggio stanno prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese e vengono più comunemente utilizzate per le competizioni sportive. Si tratta di una tipologia di scommessa molto comune soprattutto nel Regno Unito ed in alcune particolari giurisdizioni negli Stati Uniti, come ad esempio in Nevada, dove le scommesse sportive sono legali.

La strategia di gioco è piuttosto semplice e prevede scommesse arbitraggio che devono essere piazzate su entrambi oppure su tutti i lati di un determinato evento facendo attenzione ad avere una combinazione corretta tra diversi bookmaker in modo da avere alla fine un profitto netto, qualunque sia l’esito dell’evento. In poche parole si tratta di scommesse sicure, proprio perché permettono una vincita in ogni caso. E questo è possibile proprio perché nelle varie scommesse ci si affida a diversi bookmakers i quali possono avere opinioni tra loro diverse sull’esito finale di un determinato evento e quindi offrono quote diverse.

In particolare tutto questo si verifica con molta più frequenza quando sta per disputarsi un evento raro oppure una vera e propria incognita. Ad esempio, le quote di un evento come una partita di calcio di Serie A dove si affrontano due formazioni molto conosciute, seguite e studiate, saranno molto simili tra i vari bookmakers. Cosa che invece non sempre avviene quando si tratta di corse di cavalli dove sono presenti dei pony relativamente sconosciuti.

Affidarsi a BetBurger

Una volta chiarito di cosa stiamo parlando non resta altro che capire cosa fare per poter piazzare correttamente queste scommesse ed iniziare a trarne profitto.

La prima cosa che dobbiamo avere ben chiaro è che per poter piazzare delle scommesse con arbitraggio è importante fare attenzione a seguire correttamente tutta una serie di procedure, ma soprattutto avere sangue freddo, essere ben organizzati ed essere dotati di un buon tempismo.

Infatti, com’è ben noto a tutti gli appassionati di betting, le quote sono mutevoli e, dunque, possono variare in qualunque momento. Ecco perché temporeggiare nel piazzare una scommessa potrebbe portare ad un passo falso nella strategia di gioco e potrebbe invalidare la possibilità di piazzare una scommessa sicura e quindi potrebbe potenzialmente portarci a non trarre nessun profitto.

Il nostro consiglio, quindi, è quello di essere in possesso di possesso di account di diversi bookmakers autorizzati e che su questi siano presenti le cifre necessarie in modo da non dover perdere tempo nelle procedure di ricarica.

Allo stesso modo, un altro consiglio che ci sentiamo di darvi, è quello di iscrivervi ad un servizio appositamente dedicato a questa tipologia di scommesse: si tratta di BetBurger, un importante servizio che è in grado di monitorare nello stesso momento tantissimi sport tra loro anche molto diversi comparando simultaneamente le puntate di 100 società di scommesse. Questo sito analizza e calcola tutte le potenziali scommesse sicure, effettuando il lavoro sporco del calcolo delle percentuali al posto nostro. Ciò che dovremo fare è semplicemente scommettere e trarre profitto dalle nostre puntate.

In conclusione

Le scommesse sicure possono senza dubbio essere una diversa strategia se si ha intenzione di vivere il mondo del betting da una prospettiva diversa. Non è affatto semplice come sembra ed occorre molta dedizione e tanta pratica.

Inoltre, è bene precisare che, per quanto si tratti di un approccio diverso verso le scommesse online e, per quanto possa risultare un metodo sicuro ed infallibile, è importante ricordare che si deve usare responsabilità e buon senso.