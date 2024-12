Inzaghi: “Otto cambi non si sono visti, ho bisogno di tutti”

Al termine della partita vinta 2-0 contro l’Udinese in Coppa Italia, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: “Le partite sono tante, ci sono difficoltà tutti i giorni ma ho la fortuna di avere un grande gruppo. Tra quattro giorni si torna in campo e poi dopo Natale il 28 si gioca di nuovo. Si va avanti tutti insieme, lunedì abbiamo vinto in maniera larga ma anche lì potevamo fare meglio alcune cose. Stasera abbiamo sfida un’avversaria forte che è venuta qui a giocare una partita importante. Hanno un centrocampo importante e davanti Sanchez e Lucca, io ho fatto otto cambi ma non si è visto è un grande gruppo”.

Come vedi la concorrenza per lo Scudetto con Napoli e Atalanta? “Quest’anno stanno correndo tante squadre e anche noi, penso anche a Fiorentina, Lazio e Juventus oltre a quelle che hai citato. Le squadre si sono rinforzate, le insidie ci sono ogni giorno e devi essere bravo a recuperare forze ed energie. Il mio desiderio è avere sempre dei giocatori disponibili, ci mancano Pavard e Acerbi da un mese. A Bastoni ho chiesto un sacrificio anche stasera ma stanno dando tutti delle garanzie”.

Taremi o Aranutovic sono istinto o allenamento sul gol? “Penso che di schema ci sia poco, sono stati bravi entrambi, hanno fatto un bel movimento. Non glielo si insegna sono giocatori internazionali e non mi sorprendono le loro prestazioni o quelle delle altre punte. Abbiamo tante gare e saranno tutti importanti per noi”.