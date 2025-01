Inzaghi: “Champions? Da 4 anni abbiamo un solo obiettivo”

Al termine della partita vinta 3-0 contro il Monaco, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro ha commentato con grande gioia la prestazione odierna della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni.

PARTITA – “Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi, è stato un cammino straordinario. Hanno fatto 7 partite senza prendere gol, solo per la differenza reti non siamo arrivati secondi o terzi. Basta vedere quante squadre sono rimaste fuori dalle prime 8, noi lo volevamo fortemente. Ci voleva questo approccio, il Monaco era una squadra che poteva darci fastidio e ci voleva grandissima organizzazione. Non dovevamo guardare il risultato, non abbiamo fatto tanti calcoli, l’abbiamo preparata bene e sono molto soddisfatto”.

FORMAZIONI – “Ho cercato sempre di cambiare formazione, basta vedere le ultime 12 o 13 tra Champions e campionato. A Lecce avevo lasciato fuori qualche calciatore che stasera mi sarebbe tornato utile. Penso a Barella, Pavard o Dimarco, poi per gli altri posti ho dovuto fare delle scelte. Abbiamo fatto debuttare un ragazzo giovane che ci ha dato grande soddisfazione e dimostra l’ottimo lavoro del settore giovanile”.

Nel postpartita su Prime Video, Simone Inzaghi ha poi aggiunto altre considerazioni.

CLASSIFICA – “Ho fatto i complimenti alla squadra per un cammino non scontato con 8 partite atte bene. C’è da vedere quante squadre forti sono rimaste fuori dalle prime 8, abbiamo preso solo un gol a Leverkusen al 90° su un calcio d’angolo che non doveva nemmeno esserci”.

TROFEI – “Vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni anche se poi ci sono degli avversari con gli stessi obiettivi. Non ci sono scaramanzie, sono l’allenatore di una grande società e rappresento l’Inter in Italia e nel mondo. Sono qui da 4 anni e ci siamo giocati gli obiettivi sempre fino in fondo, sappiamo cosa abbiamo fatto in Champions, in campionato e nelle coppe nazionali. C’è grande ambizione e vogliamo continuare così”.

DUMFRIES – “Lo conosciamo, ha sempre fatto gol in questi anni all’Inter e in Nazionale olandese. Ha qualità ed è in forma, noi cerchiamo di sfruttare molto i quinti sia lui che Dimarco, che Darmian o Carlos Augusto: è un modo di giocare e poi loro hanno qualità”.

SORTEGGI – “Incontreremo o una squadra olandese o una italiana, sapevamo di questo possibilità. Abbiamo preparato una partita dopo essere tornati da Lecce, forse eravamo già qualificati ma non potevamo perdere con due gol stasera. Non volevamo però perdere davanti ai nostri tifosi e ho fatto i complimenti ai ragazzi per come hanno gestito la gara. Questo nuovo format è più impegnativo sia per le due gare in più che per preparare le partite visto che ci sono otto avversari e non più tre. Ho una staff numeroso che mi aiuta”.