Derby italiano agli ottavi: scenario CLAMOROSO per l’Inter

L’Inter vola in Champions League: 3-0 contro il Monaco nell’ottava ed ultima giornata della prima fase e pass staccato per gli ottavi di finale diretti senza dover passare dai playoff. I nerazzurri si sono piazzati al quarto posto nella classifica finale di questa competizione europea.

Venerdì ci saranno i sorteggi per disegnare il tabellone dei playoff: coinvolte le squadre dal nono al ventiquattresimo posto della classifica che si scontreranno per ottenere gli ultimi pass per gli ottavi di finale della Champions League.

Secondo il regolamento UEFA e il disegno del tabellone per l’Inter ad oggi ci sono il 50% di possibilità di giocare un derby italiano negli ottavi di finale: i nerazzurri incontreranno infatti una tra Milan, Juventus, PSV e Feyenoord. Per Simone Inzaghi possibile quindi un derby di Milano oppure un derby d’Italia nel primo turno ad eliminazione diretta.