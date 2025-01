Inzaghi promuove Taremi titolare: l’Inter ha una richiesta precisa

La finale di Supercoppa Italiana ha lasciato diversi dubbi all’Inter di Inzaghi, ma ha regalato anche una buona notizia al tecnico: la prestazione di Mehdi Taremi. L’iraniano ha giocato una buona gara contro il Milan, trovando anche il suo primo gol su azione in nerazzurro. E ora deve provare a replicare anche in Serie A.

Il centravanti, infatti, verrà lanciato di nuovo titolare contro il Venezia, nonostante il recupero di Thuram. Una promozione a tutti gli effetti, come scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la soddisfazione di Inzaghi per la prestazione di Riyadh e la fiducia nei suoi confronti.

Per Taremi si tratta di un’occasione molto importante, dal momento che fin qui è stato titolare una sola volta in campionato. Sarà l’opportunità per trovare anche il suo primo gol in Serie A. Ed è quello che gli chiede l’Inter, che come scrive la Rosea, ha puntato sulla sua esperienza e sulla sua freddezza sotto rete, per aumentare il peso e i numeri del reparto offensivo.