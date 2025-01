Si scalda l’asse di mercato Venezia-Inter: c’è un nuovo obiettivo

L’Inter è pronta a tornare in campo in Serie A dopo la Supercoppa Italiana, con l’obiettivo di reagire immediatamente e riprendere la corsa Scudetto nel modo migliore possibile. I nerazzurri sono chiamati a una delicata trasferta a Venezia, resa molto più complicata dall’emergenza infortuni. In laguna, però, il pensiero potrebbe non essere rivolto solo al campo.

Infatti, come riportato da Il Giorno, potrebbe scaldarsi ulteriormente l’asse di mercato tra le due società, già legate dal discorso sul futuro di Oristanio e Stankovic. Questo perché negli ultimi giorni sarebbe entrato nella lista degli obiettivi dell’Inter Hans Nicolussi Caviglia, ex giocatore della Juventus, acquistato in estate dal Venezia.

L’opinione di Passione Inter

Il suo trasferimento è costato 5 milioni di euro e c’è da capire il suo possibile valore dopo questa stagione, ma è chiaro come il suo possa essere un profilo interessante per i nerazzurri, che in estate potrebbero andare a caccia di un nuovo vice Calhanoglu al posto di Asllani.