Strappo Frattesi-Inzaghi, l’episodio: “Si aspettava di essere titolare”

Il caso Frattesi sta tenendo banco da diversi giorni in casa Inter, con l’interesse di Roma e Napoli che lascia spiragli per una sua possibile cessione già nel mercato di gennaio, sebbene la dirigenza nerazzurra non gradirebbe questa opzione. In ogni caso, l’addio sembrerebbe solo rimandato, visto lo strappo tra il giocatore e il mondo nerazzurro.

In particolare con Inzaghi, come raccontato oggi da Tuttosport. Secondo il quotidiano, c’è un episodio che avrebbe fatto esplodere il malcontento del centrocampista. Si tratterebbe della scelta del tecnico di mettere titolare Barella nella sfida contro il Como del 23 dicembre.

Il vice-capitano dell’Inter era uscito per infortunio nella precedente gara contro la Lazio e non sembrava poter essere disponibile per la sfida contro i lagunari. Barella, invece, recuperò in extremis e fu schierato in campo a sorpresa dal 1′ minuto. Un evento inaspettato anche per lo stesso Frattesi, che, come scrive sempre il giornale torinese, “viste le condizioni del compagno e l’avversario da affrontare, si aspettava di essere nell’undici di partenza. Non fu così, col malcontento del calciatore pronto a deflagrare poco più tardi”.