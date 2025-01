Prima offerta Roma per Frattesi: la proprietà vuole un segnale

Dopo giorni di indiscrezioni e possibili trattative, ora la Roma sembra essere pronta a fare sul serio per Davide Frattesi. Infatti, come riportato da Sky Sport, dovrebbe arrivare a breve la prima offerta all’Inter per il centrocampista. I giallorossi avrebbero già definito la modalità, con alcune contropartite tecniche ad accompagnare la parte in denaro.

Tuttavia, come riportato da Tutto Mercato Web, non sarebbe una formula molto gradita all’Inter, che vorrebbe solo il cash per poi andare a caccia di un sostituto di Frattesi. La valutazione del club interista è di 45 milioni di euro.

Da capire, allora, quale saranno le intenzioni della Roma, intenzionata a fare sul serio per il giocatore. A puntarci in primis, come riporta sempre il portale, sarebbero proprio i Friedkin. La proprietà vuole dare un segnale all’ambiente giallorosso, riportando a casa un profilo come Frattesi, in grado di rimettere la “romanità” al centro del progetto.