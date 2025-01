Emergenza infortuni Inter: Inzaghi punta su quattro Primavera

Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, l’Inter si appresta a tornare in campo in Serie A, per reagire immediatamente e riprendere la corsa Scudetto. Domani alle 15, in casa del Venezia, i nerazzurri sono attesi da una sfida tutt’altro che semplice, vista anche l’emergenza infortuni.

Situazione non semplice per Simone Inzaghi, che si ritrova con la rosa ridotta all’osso e ha deciso di puntare su diversi giovani Primavera. Tra i convocati, infatti, ci sono Alessandro Calligaris, sempre presente da quando si è infortunato Di Gennaro, Christos Alexiou, capitano della formazione giovanile, Thomas Berenbruch e Luka Topalovic.

Grande curiosità per quest’ultimo, arrivato in estate in nerazzurro con grandi aspettative e convocato per la prima volta da Inzaghi in questa stagione. Da capire, se il tecnico deciderà di regalargli subito anche l’esordio.