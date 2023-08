Inzaghi risponde a Sacchi: “Pronti a smentire chi parla male di noi”

Arrigo Sacchi è tornato a parlare di Inter. Ancora una volta, l’ex allenatore del Milan e della Nazionale non si è espresso in modo lusinghiero verso i nerazzurri, affermando negli scorsi giorni come “manchi qualcosa” alla rosa di Inzaghi e rincarando la dose su La Gazzetta dello Sport di oggi, parlando di come sarà “decisivo il lavoro dell’allenatore che avrà il compito di dare un gioco alla squadra”.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza, il tecnico ha risposto così a una domanda su questo tema:

“Non ho letto le dichiarazioni di Sacchi e anche quest’anno cercheremo di far ricredere sul campo chi parla male dei miei ragazzi. Non tanto per me che non mi interessa più di tanto”.