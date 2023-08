Sensi rimarrà all’Inter? La risposta di Inzaghi in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza, esordio in Serie A dei nerazzurri, Simone Inzaghi ha risposto a diverse domande sul mercato in entrata e in uscita. Tra queste ce n’è stata anche una sul futuro di Stefano Sensi.

Il centrocampista si è reso autore di un ottimo precampionato, e con il mancato arrivo di Samardzic potrebbe diventare una nuova risorsa per la rosa nerazzurra.

Questa la risposta del tecnico su Sensi:

“Sicuramente Sensi potrà ritagliarsi uno spazio. Sta lavorando benissimo quotidianamente e sono contentissimo di come è ritornato qui. Ero soddisfatto già nei primi 6 mesi che fece con me, quando fu prezioso con qualche gol importante. Sta lavorando molto bene e sono soddisfatto”.