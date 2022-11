Inzaghi sorride: Brozovic è tornato ad allenarsi in gruppo

Brozovic ieri si è allenato finalmente con il gruppo, dopo l'infortunio rimediato durante l'ultima sosta per le nazionali. La speranza del tecnico nerazzurro è che tutto fili liscio anche negli allenamenti di oggi e domani, così da poterlo inserire nella lista dei convocati contro la Juventus. Ovviamente dopo un mese e mezzo di assenza l'autonomia sarà molto limitata ed il croato non partirà dal primo minuto. Tuttavia questo rush finale prima della sosta può essere decisivo, sia per le ambizioni Scudetto della squadra, che per la sua condizione in vista del Mondiale. Un rientro importante quindi per entrambe le parti in causa.