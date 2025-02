Dopo la vittoria ottenuta lo scorso lunedì sera a San Siro ai danni della Fiorentina, che ha consentito all’Inter di portarsi a -1 dal Napoli capolista, Simone Inzaghi si è finalmente concesso il ‘lusso’ di poter concedere ai suoi ragazzi un giorno di riposo assoluto. Solamente nella giornata di ieri, infatti, la squadra ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile.

Una rarità per il tecnico piacentino in una stagione ricca di appuntamenti ogni 3-4 giorni. Era da ben tre mesi che l‘Inter non si ritrovava davanti una settimana piena di lavoro, senza alcun impegno infrasettimanale tra campionato o coppe varie. Un risultato che questa squadra si è meritata sul campo, riuscendo ad ottenere l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League, evitando i fastidiosi playoff.

Per questa ragione, sia questa settimana che la prossima, Inzaghi potrà lavorare con tutta calma ad Appiano Gentile, senza forzare il recupero dei suoi big tra gli impegni di campionato. Superato questo periodo, invece, il calendario tornerà a farsi fittissimo: dopo la gara del 22 febbraio contro il Genoa, il 25 si giocheranno i quarti di Coppa Italia contro la Lazio; il weekend successivo toccherà allo scontro diretto con il Napoli, pochi giorni prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions previsti tra il 4 e 5 marzo.