Beukema: “Inter mi segue? Ai miei agenti ho già detto una cosa”

Tra le idee dell’Inter per la prossima stagione, c’è senz’altro quella di aggiungere all’organico almeno un altro difensore centrale. E’ vero che il club nerazzurro ha già deciso di estendere i contratti di Acerbi e de Vrij per un’altra stagione spostando le due scadenze al giugno 2026, ma allo stesso tempo non esclude interventi nel reparto arretrato.

Tra i profili su cui ha posto le principali attenzioni nel campionato italiano, vi sono in particolare Jaka Bijol e Sam Beukema. Entrambi profili giovani e non troppo costosi, ma soprattutto con un’importante esperienza alle spalle in Serie A. Quest’anno, chi si sta certamente consacrando, è proprio l’olandese del Bologna.

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, questa mattina Beukema ha commentato l’interesse espresso dall’Inter – e non solo – nei suoi confronti con queste parole: “Mio papà è il mio agente assieme a un’altra persona, a loro ho sempre detto: quando c’è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato di mercato, ma io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto”.