Repubblica: “Ipotesi Frattesi dietro Lautaro a Barcellona”

A 48 ore dall’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona-Inter, gravita ancora parecchia incertezza sulle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese non è stato nemmeno convocato per la gara di ieri contro la Roma e continua a destare parecchia preoccupazione. Una sua assenza in una gara così importante potrebbe senz’altro compromettere le chance di qualificazione dei nerazzurri.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Thuram avrebbe avere poche possibilità in vista di mercoledì sera. Qualora non dovesse farcela, Inzaghi potrebbe provare una mossa a sorpresa lanciando Lautaro unica punta con Frattesi alle sue spalle. Si tratta in questo momento solo di un’ipotesi che dovrà essere testata nei prossimi due giorni in campo.

Questa l’indiscrezione: “Poi l’infortunio di Dumfries, rientrato ieri solo nel finale, e quello di Thuram, che alla Pinetina si prova a recuperare già per mercoledì, ma è dura. Al suo posto, in terra catalana, potrebbe addirittura giocare Frattesi, un passo indietro rispetto a Lautaro, unica vera punta. Al momento è solo una delle ipotesi sul tavolo”.