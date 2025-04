Rigore Bisseck, scoppia il CASO: “Non ci hanno dato le immagini”

Ad alimentare il mistero su quanto avvenuto ieri pomeriggio a San Siro, in occasione del mancato rigore fischiato all’Inter per l’evidente trattenuta di Ndicka su Bisseck, ieri sera nel corso di Open Var l’episodio è stato totalmente ignorato. Nonostante si trattasse del caso probabilmente più importante di giornata, non sono state esaminate le immagini di Inter-Roma da parte di Mauro Tonolini, vice commissario Can in collegamento con Dazn.

Come spiegato dalla conduttrice Giorgia Rossi, non sono state infatti inviate ulteriori immagini del contatto tra Bisseck e Ndicka da parte dell’Aia, nonostante la richiesta di Dazn. Questa la precisazione della giornalista: “Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all’interno di Open Var e non ci sono state fornite. Quindi abbiamo soltanto queste per analizzare questo episodio”.