Sono spariti video e audio del rigore di Bisseck in Inter-Roma

Quando avvenuto ieri sera nel corso di Open Var ha davvero dell’incredibile. Nell’appuntamento di Dazn nel quale vengono esaminati con un membro scelto dall’Aia i principali episodi arbitrali dell’ultima giornata, è stato totalmente ignorato quello che riguarda il contatto tra Ndicka e Bisseck all’interno dell’area di rigore della Roma.

A destare ulteriori sospetti su quanto avvenuto, inoltre, è stata la precisazione della conduttrice Giorgia Rossi in riferimento all’assenza di tali immagini dalla trasmissione di Dazn dedicata a questi episodi: “Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all’interno di Open Var e non ci sono state fornite. Quindi abbiamo soltanto queste per analizzare questo episodio”.