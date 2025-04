Chi è Turpin, l’arbitro di Barcellona-Inter: ricorda una grande rimonta

Dopo le due grandiose partite contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, l’Inter ha un po’ frenato andando a perdere tre gare di fila tra Serie A e Coppa Italia. Ora i nerazzurri sono chiamati al riscatto e lo possono fare ancora nella massima competizione europea sfidando il Barcellona.

L’UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali con l’Inter che volerà a Barcellona per giocare mercoledì 30 aprile alle ore 21. Ad arbitrare questo match sarà il francese Clément Turpin che sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Danos e Pagès. Il quarto ufficiale sarà Letexier mentre al VAR ci saranno Brisard e Delajod.

Turpin in questa stagione non ha mai arbitrato una partita di Inter o Barcellona ma i tifosi nerazzurri lo ricorderanno certamente per essere stato il direttore di gara dell’epica partita vinta nel 2018 contro il Tottenham con Spalletti in panchina, match che ha segnato il ritorno dei nerazzurri in Champions League dopo diversi anni.

In generale con il fischietto francese l’Inter ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nei suoi 5 precedenti. Tra i successi con Turpin spicca anche l’indimenticabile semifinale di ritorno di Champions League del 2023 contro il Milan che è valsa la qualificazione alla finale di Istanbul per la squadra di Simone Inzaghi.