Clamoroso Bisseck, pure la beffa: prova tv e squalifica

Sta assumendo contorni grotteschi quanto avvenuto ieri sera a San Siro nella sconfitta dell’Inter contro la Roma. Oltre al danno causato ai nerazzurri per il mancato rigore solare per la trattenuta prolungata di Ndicka su Bisseck dentro l’area giallorossa, potrebbe arrivare pure una clamorosa beffa nei confronti del difensore tedesco.

Come riferito da TMW, infatti, Bisseck potrebbe incappare nella prova televisiva per una presunta bestemmia al minuti 64 della ripresa. Un nuovo caso Lautaro per l’Inter sul quale dovrà dunque esprimersi il giudice sportivo nel prossimo dispositivo sulla 34esima giornata di Serie A. Il rischio in questi casi è che possa essere comminata una giornata di squalifica nei confronti del calciatore, qualora venisse riscontrata l’espressione blasfema.

Ricordiamo che nel caso di Lautaro si arrivò al patteggiamento con una sanzione ti natura economica nei confronti dell’argentino, senza alcuna squalifica.