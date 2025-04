Gazzetta: “Thuram sarà sull’aereo per Barcellona”

Non è ancora chiaro se Marcus Thuram riuscirà o meno a recuperare in tempo per il match di Champions League contro il Barcellona di mercoledì sera. Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il francese tenterà già questo pomeriggio a rientrare parzialmente in gruppo dopo aver aumentato l’intensità dell’allenamento sia ieri che questa mattina.

Fino a questo momento Thuram ha “evitato i cambi di direzione, come logico che sia per un giocatore reduce da un fastidio all’adduttore. Ma Marcus ha spinto sull’acceleratore, secondo programmi”. Come aggiunto pochi minuti fa da Sky Sport, l’attaccante quest’oggi si è allenato a ottimo ritmo, rimanendo ancora a parte rispetto ai compagni.

Se questi progressi verranno confermati, potrebbe seriamente scendere in campo contro il Barcellona. Secondo la rosea, invece, “Thuram sull’aereo con destinazione Barcellona ci sarà. E se non sarà così, è solo perché nelle sedute di oggi o domani saranno sorti dei contrattempi”.