Barcellona-Inter a rischio: black out in tutta Spagna

Quasi tutta Spagna sta vivendo questa mattina attimi di grande tensione. Dalle 12 di questa mattina, infatti, milioni e milioni di spagnoli si ritrovano senza corrente elettrica per un improvviso e preoccupante black out che ha colpito la penisola iberica e parti di Portogallo e Francia.

Il Governo Spagnolo sta ancora indagando sulle cause che hanno provocato questo black out e che ha paralizzato i trasporti: dalle metro, passando per ferrovie e aeroporti. Una situazione di enorme caos e incertezza che rischia di avere un impatto anche nel mondo del calcio. Tra 48 circa, infatti, è previsto il match tra Barcellona-Inter allo stadio Stadio Montjuic e al momento regna grande caos.

Anche Barcellona, infatti, rientra tra le città colpite in questi ultimi minuti dal black out. Vedremo quando la corrente elettrica verrà totalmente ripristinata in tutta Spagna e quali saranno eventualmente le conseguenze generate da questo assurdo black out. Al momento non vi sono state comunicazioni di alcun genere da parte dell’Uefa intorno alla gara in programma mercoledì sera alle 21.00.