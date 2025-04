L’Inter perde ufficialmente un BIG per Barcellona

La sfida d’andata tra Barcellona e Inter per le semifinali di Champions League è uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione perché rappresenta una grande occasione per mettersi alla prova contro una delle migliori formazioni in Europa. Arriva però una brutta notizia per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Nel corso dell’allenamento di oggi, pur arrivando notizie confortanti da Thuram, l’allenatore dell’Inter ha dovuto constatare che dovrà fare a meno di un altro importante francese della sua rosa. Come riporta Sky, Benjamin Pavard ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia nella gara contro la Roma e non ci sarà mercoledì.

Il difensore ex Bayern Monaco non volerà infatti nemmeno in Spagna per la partita di Champions League con il Barcellona ma resterà a Milano per cercare di recuperare il prima possibile da questo problema fisico con l’aiuto dello staff medico nerazzurro. Inzaghi perde quindi un titolare nonché uomo di grande esperienza in questo torneo.